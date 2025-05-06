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Влияние электронных устройств на мозг детей

Влияние электронных устройств на мозг детей

Результаты исследований, проливающие свет на проблему использования детьми гаджетов Двухлетний малыш просит ваш смартфон или планшет, чтобы посмотреть видео или поиграть в игру? Если ребенок растет в доме, в котором много всевозможных гаджетов, родителям сложно удержать его от их использования.

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