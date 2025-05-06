Влияние электронных устройств на мозг детей

Результаты исследований, проливающие свет на проблему использования детьми гаджетов Двухлетний малыш просит ваш смартфон или планшет, чтобы посмотреть видео или поиграть в игру? Если ребенок растет в доме, в котором много всевозможных гаджетов, родителям сложно удержать его от их использования.