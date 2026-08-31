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Мировое обозрение

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Древнее насекомое с 24 ногами: окаменелость возрастом 324 млн лет раскрыла переход жизни из воды на сушу

Древнее насекомое с 24 ногами: окаменелость возрастом 324 млн лет раскрыла переход жизни из воды на сушу

Окаменелость, найденная в Техасе еще в 1985 году, долгие годы считалась остатками молодого ракообразного.

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