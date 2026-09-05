Россельхознадзор приостановил четыре серии вакцин для собак после сообщений о гибели животных Юлия ЧелкановаВ августе 2026 года по России прокатилась волна сообщений о массовых осложнениях и гибели собак после вакцинации препаратами «Мультикан-8» и «Мультикан-6».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев в ужасе: ген...
- ЮМ Киев в ужасе: ген...
- SI Куда пропал Герас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым