Россельхознадзор приостановил четыре серии вакцин для собак после сообщений о гибели животных Юлия ЧелкановаВ августе 2026 года по России прокатилась волна сообщений о массовых осложнениях и гибели собак после вакцинации препаратами «Мультикан-8» и «Мультикан-6».