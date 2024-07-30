Шоу-бизнес: Пела в Киеве, вышла замуж за русского, благодарила укрармию, а сбежала в Германию: Как живет первая солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская

Участие в группе «ВИА Гра» сделало Надежду Грановскую настоящей звездой. Она была первой участницей коллектива и запомнилась зрителям даже не своим вокалом, а выдающимися формами и умением красиво двигаться.
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