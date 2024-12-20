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«Косатки» Ми-8МТВ-1 совершили перелет в 6300 км

«Косатки» Ми-8МТВ-1 совершили перелет в 6300 км

Два Ми-8МТВ-1 холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех совершили дальний перелет из Казани в МагаданДва Ми-8МТВ-1 холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех совершили дальний перелет из Казани в Магадан, сообщает пресс-служба компании.

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