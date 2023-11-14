ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 060 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    С их корытами в Арктике делать нечего - раздавит льдами.«Шпионский» приём...
  • Zoia Goldshtab
    Замечательно!Спасибо!Любовь дарящие
  • Элеонора Коган
    Замечательный рассказ, душевный, о доброте!!!И чудесного кота пригрели и внучок появился!!!Только кто там муж уж не н...Любовь дарящие

Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран одним росчерком убрали Армению из двух важнейших проектов

Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран одним росчерком убрали Армению из двух важнейших проектов

Это же надо: страна, с которой Владимир Владимирович столько сил положил, чтобы за 20 лет наладить отношения – берёт и поставляет системы ПВО «Праща Давида» в Финляндию, свежеиспечённую страну НАТО, да ещё к самым нашим границам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Сергей Бунцов
Армению понять можно, Карабах теперь не их территория, в будущем возможны варианты. А 20 купленных Арменией бронетранспортёров не против России
Ответить
10 час.
Николай Николаевич
Вы о чём? Вам собака сутулая не сообщил,что он признал Карабах азербайджанским? Ай-я-яй!
Ответить
5 час.
Viktor Tumpurov
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх