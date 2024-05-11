В Приангарье полицейские приняли участие в международной акции «Сад памяти»

В Иркутском районе сотрудники отдела морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Иркутской области, а также коллеги из МУ МВД России «Иркутское» приняли участие в эколого-патриотической акции «Сад памяти», посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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