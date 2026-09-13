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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Её обманом увезли в Колумбию, держали в США под замком: Как «проигравшая войну за детей» Любовь Полехина живет в свои 74

Шоу-бизнес: Её обманом увезли в Колумбию, держали в США под замком: Как «проигравшая войну за детей» Любовь Полехина живет в свои 74

Любовь Полехина ворвалась в отечественный кинематограф стремительно и ярко: сам Сергей Герасимов, легендарный мастер и строгий учитель, разглядел в студентке редкий дар и доверил ей главную роль в своей пронзительной драме «Дочки-матери».

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