Шоу-бизнес: Её обманом увезли в Колумбию, держали в США под замком: Как «проигравшая войну за детей» Любовь Полехина живет в свои 74

Любовь Полехина ворвалась в отечественный кинематограф стремительно и ярко: сам Сергей Герасимов, легендарный мастер и строгий учитель, разглядел в студентке редкий дар и доверил ей главную роль в своей пронзительной драме «Дочки-матери».