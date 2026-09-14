В Тульской области планируют убрать арт-объект «Смотри как красиво»

Блогер рассказал, что изначально планировал сделать конструкцию временной, так как материалы, из которых она сделана не предназначены для зимних условий.
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