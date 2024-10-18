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Политика как она есть

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Telegraph: Киев впадает в отчаяние из-за неготовности НАТО принять Украину

Telegraph: Киев впадает в отчаяние из-за неготовности НАТО принять Украину

Власти в Киеве начали впадать в отчаяние из-за неготовности НАТО принять Украину в свои ряды, отчасти с этим связаны заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в сфере безопасности.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Не переживай, Вова, Россия примет Украину без вас
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