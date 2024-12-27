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МИД Франции осудил израильского министра Бен-Гвира за визит на Храмовую гору

МИД Франции осудил израильского министра Бен-Гвира за визит на Храмовую гору

МИД Франции осудил министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за визит на Храмовую гору, куда чиновник прибыл для того, чтобы совершить молитву за победу бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС.

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