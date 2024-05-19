В России уничтожили за ночь более 60 украинских беспилотников. Какие регионы подверглись атаке?

Минобороны РФ: ПВО сбили девять ракет ATACMS и один БПЛА в Крыму Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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