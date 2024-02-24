В Швейцарии признались в наличии секретного мирного плана по Украине. Но есть нюанс

Иньяцио Кассис сообщил, что мирные планы для Украины уже готовы, но обнародовать их пока рано.Не менее десяти планов по мирному решению украинского конфликта уже составлены, часть из них на данный момент остаются засекреченными, рассказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис Кассис не скрывает своих намерений провести круглый стол по вопросу мира в украинском вопросе.