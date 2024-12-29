Почему в России мало субурбий, откуда у россиян деньги на авто и строительный 3D-принтер в 1930-е

Игорь Максаков

Читать даже не стал, потому, как это проблема. Я много раз писал и в РОИ, и в ГД РФ, и Министру финансов, и даже в ЦБ РФ указывая на то, что я эту проблему решу в один раз, без шума, без траты денег из бюджета и ни у кого ничего не отнимая. Очень простой, просто прорывной вариант, но там пока тишина. Правда после четырёх экспертиз моя инициатива по этому вопросу прошла проверки и выставлена на голосование, голоса собираются, что хорошо. Там описан один из вариантов, как это сделать для молодых семей и бесплатно для них, будут городки со всей инфраструктурой и даже рабочими местами на новых сопредельных с жильём предприятиях.