1. Казалось бы, Россия – самая большая страна, у нас полно земли, в том числе и вокруг городов. Почему у нас тогда нет таких огромных малоэтажных пригородов, как в США, так называемых субурбий? Кое-какие пригороды у нас, конечно, есть, особенно в южных регионах страны.
Почему в России мало субурбий, откуда у россиян деньги на авто и строительный 3D-принтер в 1930-е
Комментарии
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Игорь Максаков
Читать даже не стал, потому, как это проблема. Я много раз писал и в РОИ, и в ГД РФ, и Министру финансов, и даже в ЦБ РФ указывая на то, что я эту проблему решу в один раз, без шума, без траты денег из бюджета и ни у кого ничего не отнимая. Очень простой, просто прорывной вариант, но там пока тишина. Правда после четырёх экспертиз моя инициатива по этому вопросу прошла проверки и выставлена на голосование, голоса собираются, что хорошо. Там описан один из вариантов, как это сделать для молодых семей и бесплатно для них, будут городки со всей инфраструктурой и даже рабочими местами на новых сопредельных с жильём предприятиях.
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17 час.
Игорь Максаков
Я даже предложил где взять деньги (десятки и сотни триллионов рублей) безболезненно для всех, и не занимая ни у кого, и МВФ к чертям собачьим пусть катится!
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17 час.
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