Госавтоинспекции обратилась к смоленским автомобилистам и пешеходам с предупреждением

Дорожные полицейские рассказали, как вести себя в условиях неблагоприятных погодных условий. Как ранее сообщалось, сегодня, 27 ноября, на территории Смоленской области прогнозируется ухудшение погодных условий: метель, образование гололедицы и порывы ветра до 18 м/с.