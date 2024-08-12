Коц: ВСУ атаковали погранпереход в Белгородской области, ВС России приняли бой

Украинские военные пытаются атаковать пограничный переход «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области, ВСУ работают «по классике»: работает танк, пытаются подъехать бронемашины и идёт пехота, но противник пока не допущен на территорию региона, рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.