УФСБ: 413 украинских дронов перехвачено над ДНР за одну неделю

УФСБ Донецкой Народной Республики сообщает о перехвате 413 беспилотников ВСУ за неделю. Система "Купол Донбасса" предотвратила атаки на критические объекты, включая Зуевскую ТЭС.
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