Минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе оказались обманом, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд выступили в роли американского дипломата Колина Пауэлла, который демонстрировал пробирку с «белым веществом» в ООН.
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