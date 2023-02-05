Володин: Минские соглашения оказались обманом, Меркель и Олланд выступили в роли Пауэлла, показывавшего пробирку в ООН

Минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе оказались обманом, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд выступили в роли американского дипломата Колина Пауэлла, который демонстрировал пробирку с «белым веществом» в ООН.