Тактика Украины по нанесению ударов по территории России только ухудшает ее положение. Такую точку зрения высказал бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден в эфире канала Going Underground.
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