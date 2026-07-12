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В США раскритиковали тактику Украины против России

В США раскритиковали тактику Украины против России

Тактика Украины по нанесению ударов по территории России только ухудшает ее положение. Такую точку зрения высказал бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден в эфире канала Going Underground.

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