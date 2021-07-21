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Вашингтон велел Украине молчать по «Северному потоку-2

Вашингтон велел Украине молчать по «Северному потоку-2

Фото: gazprom.ru Андрей Михайлов Никакие рассуждения украинского политического руководства (через их «говорящие головы» вроде Алексея Арестовича) о некоем развороте внешней политики на Китай из-за разочарования в опеке западными странами не помогли.

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