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Царьград

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На трассе М-5 в Сергиевском районе в ДТП погибли трое, двое из них дети

На трассе М-5 в Сергиевском районе в ДТП погибли трое, двое из них дети

Утром 18 июля произошло перекрытие федеральной трассы М-5 на территории Сергиевского района. Как информирует «Поволжуправтодор», с 09:20 по московскому времени движение на 1082-м километре было полностью остановлено.

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