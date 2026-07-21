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Финэксперт Гриф спрогнозировал курс доллара до конца лета на уровне 82–86 рублей

Финэксперт Гриф спрогнозировал курс доллара до конца лета на уровне 82–86 рублей

Финансовый эксперт Александр Гриф, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ и руководитель лаборатории при МНИИПУ, представил прогноз курса доллара до конца лета 2026 года.

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