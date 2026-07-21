Финэксперт Гриф спрогнозировал курс доллара до конца лета на уровне 82–86 рублей

Финансовый эксперт Александр Гриф, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ и руководитель лаборатории при МНИИПУ, представил прогноз курса доллара до конца лета 2026 года.
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