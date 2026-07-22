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Царьград

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Валуев высказался о предложении Трампа для Инфантино в ООН

Валуев высказался о предложении Трампа для Инфантино в ООН

Депутат Николай Валуев прокомментировал желание Дональда Трампа видеть Джанни Инфантино в ООН. По данным New York Post, отношения Трампа и Инфантино укрепились во время ЧМ-2026, и президент ФИФА планирует переизбираться в 2027 году.

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