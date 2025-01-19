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В Киевской, Сумской и еще трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины в воскресенье, 19 января, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сообщает РИА Новости.

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