В Киевской, Сумской и еще трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины в воскресенье, 19 января, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сообщает РИА Новости.
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