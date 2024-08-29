БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА: УЧЁНЫЕ РАСКРЫЛИ, ПОЧЕМУ ТАМ ПРОПАДАЮТ СУДА И САМОЛЁТЫ

АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Бермудский треугольник – загадочный район между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, где за последние 100 лет, как уверяют конспирологи, исчезли или затонули около 75 самолётов и сотни судов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии