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  • Александр
    И сейчас одернуть зарвавшихся «правителе» некому. Вот куражатся над страной. Но не с Олимпа же являются эти чудики. А...Как Хрущев продал...
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БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА: УЧЁНЫЕ РАСКРЫЛИ, ПОЧЕМУ ТАМ ПРОПАДАЮТ СУДА И САМОЛЁТЫ

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА: УЧЁНЫЕ РАСКРЫЛИ, ПОЧЕМУ ТАМ ПРОПАДАЮТ СУДА И САМОЛЁТЫ

АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Бермудский треугольник – загадочный район между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, где за последние 100 лет, как уверяют конспирологи, исчезли или затонули около 75 самолётов и сотни судов.

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