Российский рынок снижается из-за санкций против "Московской Биржи"

Российский рынок открыл торги в четверг, 13 июня, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 1,55% до 3121,84 пункта, индекс РТС просел на 1,35% до 1104,48 пункта.