Россиянка на фоне сериала «Слово пацана» рассказала о женских бандах Казани

Екатерина (имя изменено) рассказала lenta.ru историю из своего прошлого, когда была частью женской группировки в Казани 1980-х, которые выполняли разведывательные задания и были известны как «бабские конторы».
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