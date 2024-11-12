Индонезийская венчурная компания Intudo привлекла $125 млн через два фонда

Компания Intudo, специализирующаяся на венчурном капитале только в Индонезии, сообщила о привлечении 125 миллионов долларов в два инвестиционных фонда - 75 миллионов долларов для Intudo Ventures IV и 50 миллионов долларов для другого фонда, который будет инвестировать в переработку природных ресурсов и возобновляемые источники энергии.