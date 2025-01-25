Лера Кудрявцева раскрыла 10 «плохих фактов» о себе

У Леры Кудрявцевой, кажется, нет никаких секретов от подписчиков. В своем телеграм-канале она откровенно делится всеми подробностями своей жизни: может и фото окровавленной руки показать, и себя с мужем психами назвать.
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