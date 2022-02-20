Телеканал "КРЫМ 24"

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marseille
    Для этого подойдёт и сирияПринуждение к мир...
  • МЕРАБ КУТАТЕЛАДЗЕ
    Принуждение Украины к миру необходимо. Только прежде надо отвлечь внимание США, осуществить максимально жёсткую атаку...Принуждение к мир...
  • Дросельмеер Patalakh
    Украина не нападает на Россию, нет войны, а ситуация на Донбасе, это внутренний конфликт Украины, и она его в праве с...«Я готова поехать...

Крымские полицейские спасли из горящего дома трёх человек

Крымские полицейские спасли из горящего дома трёх человек

В селе Солнечногорское двое полицейских спасли трёх людей из горящего здания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх