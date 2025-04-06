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Царьград

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Ураган оставил без света 15 поселков Хакасии: работы по восстановлению идут

Ураган оставил без света 15 поселков Хакасии: работы по восстановлению идут

В Хакасии ураган оставил без электричества 15 населенных пунктов. Для устранения последствий работают аварийные бригады и техника.

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