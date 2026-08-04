Можно ли предсказать, какие сны увидит человек сегодня ночью

Сны кажутся случайным хаосом, но ученые все ближе к тому, чтобы читать в них закономерности. Новое исследование с ИИ показало, что ночные сюжеты зависят не только от пережитого дня, но и от особенностей личности.
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