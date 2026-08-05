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На украинском пляже случился конфликт из‑за песен на русском языке

На украинском пляже случился конфликт из‑за песен на русском языке

Отдыхающих привлекут к ответственности за прослушивание русских песен.  Источник фото: Gleb Garanich / Reuters В издании «Страна» сообщили, что в курортном городе Трускавец в Львовской области произошел конфликт между отдыхающими из‑за громкой музыки .

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