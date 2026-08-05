На украинском пляже случился конфликт из‑за песен на русском языке

Отдыхающих привлекут к ответственности за прослушивание русских песен. Источник фото: Gleb Garanich / Reuters В издании «Страна» сообщили, что в курортном городе Трускавец в Львовской области произошел конфликт между отдыхающими из‑за громкой музыки .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии