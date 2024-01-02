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Тука: Видео из Белгорода смотрел с наслаждением 

Тука: Видео из Белгорода смотрел с наслаждением 

Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука признался, что испытывал несказанное удовольствия от просмотра видеороликов с ударами ВСУ по мирным жителям Белгорода.

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Комментарии
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Лев Добрый
Я бы этому бандеровцу Туке отправил бы чёрную метку Флинта, чтобы знал мерзавец, что к нему уже выехали Петров и Баширов!😎👍👈
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1 д.
Валерий Шаронов
ТО ТО И ОНО ЧТО БЕЛГОРОД ОБСТРЕЛИВАЮТ УЖЕ КОТОРЫЙ ДЕНЬ А МЫ ВСЁ МЕТКИ РАССЫЛАЕМ. эй рукойводители что ума не хватает унять бандеровцев хотя бы на направлениях крупных городов???
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1 д.
Ольга
Ублюдок, видео из Киева, надеюсь, тоже понравилось?  Никуда не уходи, дальше будет еще интереснее кино с украины.
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1 д.

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