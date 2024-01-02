Тука: Видео из Белгорода смотрел с наслаждением 

Лев Добрый Я бы этому бандеровцу Туке отправил бы чёрную метку Флинта, чтобы знал мерзавец, что к нему уже выехали Петров и Баширов!😎👍👈

Валерий Шаронов ТО ТО И ОНО ЧТО БЕЛГОРОД ОБСТРЕЛИВАЮТ УЖЕ КОТОРЫЙ ДЕНЬ А МЫ ВСЁ МЕТКИ РАССЫЛАЕМ. эй рукойводители что ума не хватает унять бандеровцев хотя бы на направлениях крупных городов???