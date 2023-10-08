Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения, обновленный седан Lexus LS, рестайлинговый лифтбек Mercedes-AMG GT, «космический» внедорожник Toyota Baby Lunar Cruiser и дальнобойные кроссоверы Skoda Enyaq.
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