Дело об убийстве Лермонтова: найден "жидомасонский" след

Обращение депутата Госдумы и известного кинодеятеля Николая Бурляева в Следственный комитет с просьбой провести новое расследование гибели Михаила Лермонтова - старое, первое, было, по мнению парламентария, недобросовестным - не получило пока ясного публичного ответа .
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