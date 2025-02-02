Дело об убийстве Лермонтова: найден "жидомасонский" след

Обращение депутата Госдумы и известного кинодеятеля Николая Бурляева в Следственный комитет с просьбой провести новое расследование гибели Михаила Лермонтова - старое, первое, было, по мнению парламентария, недобросовестным - не получило пока ясного публичного ответа .