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Царьград

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От фабрики, выпускавшей одежду для Владимира Зеленского, остались лишь руины

От фабрики, выпускавшей одежду для Владимира Зеленского, остались лишь руины

В результате ракетного удара России уничтожено как производственное оборудование, так и сырье.В результате ракетного удара России, нанесенного в первых числах января, от фабрики, выпускавшей одежду для Владимира Зеленского, остались лишь руины.

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