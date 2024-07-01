В Словакии сообщили, что премьер Фицо выздоравливает и скоро вернется к работе

Уже скоро премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова появится на публике и начнет выполнять обязанности главы правительства, рассказал министр обороны республики Роберт Калиняк, слова которого приводит портал pravda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии