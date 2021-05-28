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Запад обещает белорусам плюшки за сдачу Лукашенко

Запад обещает белорусам плюшки за сдачу Лукашенко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила лидерам белорусской политэмиграции, что ЕС утвердил экономический план «для демократической Беларуси», который предполагает выделение  стране 3 млрд  в случае свержения президента Александра Лукашенко.

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