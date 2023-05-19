Закон, порядок, государство

762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Кравченко, Вы хер?"Пакуют пачками":...
  • Александр Лесков
    Супружеские пары,  которые вместе  прожили  70 !?!  Это значит,  что  супругам  этим  лет  по  90 уже... Это  кто и  ...По 70 тысяч рубле...
  • Александр Павлов
    Ну и лексика,-"состояние нестояния",-эректильная дисфункция что ли, или неспособность ехать стоя?"Уже начинают штр...

В Волгоградской академии МВД России завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции

19 мая 2023 года в Волгоградской академии МВД России завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2023 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх