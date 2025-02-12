Один из первых австралийских ветропарков закроют за нерентабельность

Ветроэлектростанция Кодрингтон на юго-западе австралийского штата Виктория прекратит свою работу к 2027 году, а затем будет выведена из эксплуатации, поскольку компания Pacific Blue считает ее модернизацию финансово невыгодной, сообщает 13 февраля Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).