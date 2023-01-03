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Пригожин: продвижение российских войск в Артемовске осложняется сотнями линий обороны ВСУ

Пригожин: продвижение российских войск в Артемовске осложняется сотнями линий обороны ВСУ

В Артемовске, Бахмуте, украинские военные создали “пятьсот линий обороны”, что затрудняет продвижение, говорит Евгений Пригожин, основатель группы “Вагнер”.

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