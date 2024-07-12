Америка возобновила атаки на саудовского лидера Мухаммеда бен СалманаНедавняя демонстрация в программе «60 минут» на телеканале CBS видеоклипа, на котором Омар аль-Байюми, предположительно «саудовский шпион», как было заявлено в эфире, снимает здание Капитолия, стал отправной точкой для раскручивания по новой версии о причастности Эр-Рияда к серии терактов 11 сентября 2001 года.