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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас: «Однажды Кобе пытался уволить своего тренера, потому что тот не фолил на нем так сильно, как это делал Раджа Белл»

«Мы думаем, что знаем, как надо тренироваться, пока не увидим настоящего профи в деле. Мы сидим в своем маленьком мирке, чтобы лучше думать о себе, а потом видим кого-нибудь, кто на голову сильнее.

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