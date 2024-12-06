Маск: США останутся без денег, если не справятся с ростом госдолга

США обанкротятся и не смогут оплачивать даже базовые услуги, если не остановят рост госдолга. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск (согласно журналу Forbes, владеет $337,3 млрд), который займет в администрации избранного президента Дональда Трампа пост главы департамента по достижению государственной эффективности.