OCR-решения — инструмент для трансформации и автоматизации бизнеса

Кирилл Чеханков - Руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia. Как сделать бизнес-процессы более гибкими и эффективными? Можно ли высвободить рабочее время персонала на решение важных ключевых задач? Каким образом уделять больше внимания клиентам и улучшать конечные результаты труда? Эти и другие подобные запросы помогают закрыть оцифровка и автоматизация основных рабочих процессов с помощью интеллектуальной технологии сканирования и программного обеспечения OCR.