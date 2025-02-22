Россиянам назвали способ получить сразу три пенсии

Депутат Никитин заявил о праве россиян получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как россияне могут получить сразу три пенсии.
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