“Активный компонент” запускает строительство новых лабораторно-производственных объектов

Межведомственная комиссия по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, одобрила компании «Активный Компонент» получение кредита по льготной ставке.
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