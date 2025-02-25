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На Марсе обнаружены следы древнего океана. Китайские учёные приоткрыли занавес правды

На Марсе обнаружены следы древнего океана. Китайские учёные приоткрыли занавес правды

Китайские ученые, анализируя данные марсохода "Чжужун", пришли к выводу, что на Марсе когда-то существовал океан, обнаружив осадочные отложения на равнине Утопия.

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