СМИ: Британия предложила НАТО отправить в помощь Киеву «экспедиционный корпус»

Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос отправки на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, – сообщает в пятницу, 2 февраля РИА Новости.